Tour tra borghi, parchi e artigianato. A battesimo la "Strada del miele"

Nasce la Strada del miele di Macerata, il primo format di apiturismo organizzato in regione, per una vacanza sostenibile nei cinque Comuni membri dell’associazione "Le Città del Miele". Il progetto è partito su iniziativa del Consorzio Apicoltori di Macerata, un territorio provinciale che vede presenti Matelica, Monte Cavallo, Montelupone, Urbisaglia e Valfornace, ed è stato condiviso con i consorzi provinciali di apicoltori delle Marche. Un percorso esperienziale al sapore e al profumo di miele tra borghi, parchi naturali, artigianato, apiari olistici. "Questa proposta di apiturismo – spiega il consorzio maceratese – integra le varie soluzioni di itinerario con servizi di accoglienza, ricettività ed esperienze da vivere nelle diverse tappe, tutte ben indicate e descritte sul sito Strada del Miele di Macerata, una "piattaforma digitale" user-friendly, progettata sulle esigenze dei viaggiatori e arricchita da una mappa interattiva che permette di consultare i punti di interesse della zona. L’itinerario, percorribile nella sua interezza o in parte, abbraccia paesaggi molto vari, con suggerimenti su arte e cultura, storia, religione, natura, trekking e non mancano percorsi in auto, in camper, di mototurismo e cicloturismo, di durata e di livello di difficoltà differenti. Un’occasione preziosa per scoprire la grande varietà dei mieli del territorio, che spaziano dal millefiori all’acacia, dal girasole al castagno passando per piante note fin dall’antichità per le loro proprietà benefiche, antinfiammatorie e digestive, quali l’erba strega e l’erba medica".

Non mancano momenti dedicati al lavoro degli apicoltori, come le visite agli apiari per conoscere le diverse fioriture, assistere alla smielatura del miele, farsi guidare nella distinzione di gusti e profumi, degustare abbinamenti con prodotti tipici del territorio, scoprire la cucina al miele, farsi raccontare i benefici dell’apiterapia e della cosmesi naturale derivata dai prodotti dell’alveare acquistare il miele direttamente dai produttori. C’è anche l’elenco degli apiari olistici, le "casette delle api" costruite in materiali naturali e con un sistema integrato di arnie applicate esternamente e comunicanti con l’interno attraverso delle grate, ma in tutta sicurezza per gli ospiti, per un’esperienza multisensoriale.