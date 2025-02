Tour tra campanili e orologi

In occasione della Giornata internazionale della guida, istituita dalla World Federation Tourist Guide Association nel 1990 e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche, il gruppo "Guide delle Marche" propone una visita a San Severino del tutto particolare con passeggiata scandita dal rintocco dei campanili e degli orologi di una magnifica collezione privata. La passeggiata, dal titolo "Il passar delle ore. Orologi e Campanili di San Severino Marche", prevede una visita guidata all’House Museum Clocks and scientific instruments. L’appuntamento si svolgerà oggi con partenze alle 15.30 e alle 16.30 dalla sede della Pro Loco, in piazza del Popolo. La visita guidata è gratuita e aperta a tutti con prenotazioni via WhatsApp al 338.8007012. L’edizione 2025 della Giornata internazionale della guida turistica vede anche il patrocinio di Italia Nostra.