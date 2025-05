Tour tra Santa Maria della Pietà e le medaglie di Cantalamessa

Il comune di Monte San Giusto partecipa, anche quest’anno con i suoi tesori, alla "Notte dei musei", un viaggio collettivo alla scoperta del patrimonio culturale locale realizzato in collaborazione con il MiC Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento regionale Marche di Icom Italia. Per sabato sono previste due visite guidate gratuite per passare una serata all’insegna dell’arte e della cultura e riflettere sul ruolo dei musei come spazi vivi e aperti, capaci di generare benessere, conoscenza e relazioni nei territori che abitano. Si parte dalla chiesa di Santa Maria della Pietà alle 21.30 (primo turno) e alle 22.15 (secondo turno). Non è necessaria la prenotazione. Nell’edizione di quest’anno, i partecipanti saranno accompagnati anche a visitare la straordinaria collezione di medaglie in bronzo dello scultore Carlo Cantalamessa, una donazione effettuata da Lino e Livia Brillarelli nel 1999 che ha arricchito il patrimonio artistico del comune. Si tratta di oltre 40 opere fra medaglie, placche in bronzo e bozzetti in gesso conservate al museo di Palazzo Bonafede. Per chi non volesse partecipare ai giri guidati, sarà possibile visitare i monumenti anche in autonomia. Ingresso gratuito. Informazioni al 334.7085112.