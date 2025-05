Tour tra storia, arte e archeologia. Alla scoperta del Castello Svevo

Porto Recanati si prepara a vivere un fine settimana ricco di cultura e arte con due appuntamenti imperdibili, in programma tra oggi e domani. Il cuore delle rispettive iniziative sarà all’interno del Castello Svevo. Si partirà stasera, in occasione della Notte Europea dei Musei. Dalle 21.30 alle 23.30 il Castello aprirà le sue porte in orario serale, offrendo al pubblico la possibilità di visitare gratuitamente le sue collezioni in un’atmosfera suggestiva e fuori dall’ordinario.

"Al piano terra sarà possibile ammirare la mostra archeologica "Storia di un paesaggio rivelato" – spiega l’amministrazione comunale di Porto Recanati –, curata dal dipartimento di archeologia dell’Università di Ghent, che racconta gli esiti degli scavi condotti nella valle del fiume Potenza e restituisce frammenti di vita e di storia del territorio".

"Al primo piano si trova la pinacoteca civica, dove è presente una raffinata raccolta di opere dell’Ottocento italiano donata dal professor Attilio Moroni, che offre uno spaccato di grande interesse sull’evoluzione della pittura italiana tra accademismo, romanticismo e prime aperture al verismo". Ma non finisce qui, perché ci saranno delle analoghe iniziative anche il giorno dopo.

"Domani, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, saranno organizzate due visite guidate gratuite al Castello Svevo – riprende la giunta portorecanatese –. Per questo, alle 10 e alle 11.30, i visitatori saranno accompagnati in un percorso tra reperti archeologici, opere d’arte e la storia dell’edificio stesso, costruito nel XIII secolo per volontà di Federico II di Svevia e oggi simbolo architettonico della città. Pure in questo caso l’ingresso sarà gratuito e non è richiesta la prenotazione. Si tratta di un’occasione unica per scoprire e riscoprire il patrimonio culturale di Porto Recanati, tra arte, storia e suggestioni contemporanee".

