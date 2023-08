Tour virtuale Castello della Rancia a Tolentino: ecco il tour

La giunta di Tolentino ha dato l’ok per l’acquisto del servizio di realizzazione di un tour virtuale esterno e interno del Castello della Rancia. Questo prevede anche la pubblicazione delle immagini nella scheda Google MyBusiness del Comune così da sostenere indicizzazione e visibilità a carattere internazionale, da estendere su Google Maps e Google Earth, con esperienza immersiva a 360 gradi. Il servizio prevede scatti in hd; panoramici da drone certificato per la creazione di depliant personalizzato digitale fotografico, condivisibile in autonomia sul sito web e nella pagina Facebook. Il materiale permetterà agli utenti di vivere un’esperienza di grande impatto. "Rappresenta uno strumento perfetto per raggiungere la sensibilità dei visitatori e invitarli a esplorare i luoghi presentati nel tour", spiega l’ente. Stanziati 1.200 euro.