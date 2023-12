Tour virtuali con il progetto sui "Cammini Lauretani"

Le attività del progetto dedicato alla valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area sisma, realizzato dal Comune di Macerata e finanziato dalla Regione Marche, si avviano alla conclusione con i "Virtual tour", appuntamenti dedicati alla "Scoperta della bellezza lungo la Via Lauretana" e affidati alla cooperativa Marchemedia. Oggi è prevista la presentazione del secondo dei quattro virtual tour, dedicato nell’occasione alla cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista e alla basilica della Madonna della Misericordia. L’appuntamento si terrà dalle 17 alle 19.30 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. L’appuntamento, moderato da Tiziana Tiberi, prevede la visita virtuale alla Cattedrale, curata da Ivano Palmucci. Seguirà l’illustrazione della basilica della Madonna della Misericordia, curata dal rettore don Grigorij Linnik. Successivamente, Francesca Coltrinari interverrà con una relazione accompagnata da video e immagini sui "Tesori del territorio lungo la Via Lauretana". Al termine, un brindisi e la distribuzione di gadget per il pellegrinaggio lauretano. Il virtual tour dedicato alla cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista potrà essere seguito sulla pagina Facebook dei Cammini Lauretani (www.facebook.comcamminilauretani).