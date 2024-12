Tourgustando, successo degli appuntamenti tra arte e gastronomia

Tourgustando ha portato alla scoperta delle eccellenze culturali, artistiche e gastronomiche del territorio marchigiano. I tre appuntamenti, promossi dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata e sviluppato in collaborazione con Ircr Macerata, hanno scandito questa stagione autunnale. Il 22 ottobre è stata la volta di Ascoli Piceno, protagonista con la sua storia e la sua architettura medievale. I partecipanti hanno esplorato luoghi iconici come piazza del Popolo, il battistero di San Giovanni e la cattedrale, per poi concludere con un pranzo tradizionale a base di olive ascolane e altre specialità locali. Il 21 novembre, i riflettori si sono accesi sull’antica arte della produzione dell’olio extravergine d’oliva del frantoio Torresi a Potenza Picena. La visita guidata è terminata con una degustazione di bruschette condite con l’oro verde delle Marche. Ultimo appuntamento a Macerata, il 12 dicembre, con un tour nel cuore della città. Dal teatro Lauro Rossi alla biblioteca Mozzi Borgetti, passando per la splendida sala consiliare della Provincia, il percorso ha celebrato il patrimonio culturale e architettonico locale. "Esprimo grande soddisfazione per il sempre importante successo di questa iniziativa, che registra fin dalla prima edizione un’alta partecipazione e un forte entusiasmo da parte della comunità", ha commentato la vicesindaco Francesca D’Alessandro.