Touring club in città, Staffolani: "Già molte prenotazioni per l’estate"

Morrovalle, fresca di Bandiera Arancione, ha ospitato domenica il Touring Club Italiano, insieme ad una trentina di persone da Marche, Umbria e Abruzzo guidate dal console regionale Maria Paola Corinaldesi e dal console Francesco Rapaccioni, per una giornata alla scoperta delle eccellenze morrovallesi, condotti anche dalla presidente del locale Archeoclub, Nazzarena Acquaroli Cerone. La mattinata si è aperta a Palazzo Lazzarini, dove la delegazione è stata accolta dal sindaco Andrea Staffolani, dall’assessore al turismo Desirée Lupi e dal consigliere comunale con delega alla cultura Valentina Salvucci. "Non nascondo la felicità per aver raggiunto un obiettivo fondamentale come la Bandiera Arancione – ha spiegato Staffolani – un risultato non inaspettato, ma che non pensavamo di raggiungere in così breve tempo. Ci sono già molte prenotazioni per la stagione estiva, sicuramente un riflesso di questo traguardo". È stata poi la console Corinaldesi a quantificare l’impatto sulle presenze turistiche dei borghi. "Le località insignite hanno in media un 45% di flussi turistici rispetto a quelle che non ce l’hanno". "Morrovalle è stata l’ultima ad entrare nel circuito – ha ribadito il console Rapaccioni – abbiamo trovato una grande disponibilità".

Diego Pierluigi