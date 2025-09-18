Tra Alzheimer e assistenza

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, l’associazione di volontariato Galt (Gruppo Alzheimer Tolentino) organizza domenica alle 15.30 al teatro Don Bosco, il convegno "Avere cura di chi ha cura". Un incontro a carattere medico-scientifico in cui saranno presenti professionisti sanitari, esponenti del mondo accademico e rappresentanti di varie associazioni che si occupano della tematica, che illustreranno i servizi erogati e quelli ancora mancanti nel territorio.

Il convegno, coordinato dalla psicologa e psicoterapeuta Eleonora Strappato, è incentrato sui caregivers, coloro che si trovano ad assistere una persona con demenza. L’evento ha come obiettivo sensibilizzare la comunità sul tema del caregiving nella malattia di Alzheimer e nella demenza in generale, aggiornare i professionisti e promuovere un confronto tra gli attori locali per costruire reti e servizi. L’ingresso è gratuito.

Interverranno Francesca Mira, psicologa del Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd) di Macerata, Roberto Ciccocioppo, professore ordinario e ricercatore all’Unicam che parlerà delle nuove frontiere della ricerca, la stessa Strappato e il direttore provinciale del patronato Acli di Macerata Michela Bianchi. Per le associazioni, oltre a Crocetti, ci saranno Giulia Barabucci e Monica Scalzini, presidente e vice della Croce Rossa, e Barbara Mazzoli, al timone di Attivamente di Civitanova.

Per ulteriori informazioni info@alzheimertolentino.it.