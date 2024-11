Tra arte e solidarietà. La mostra "Marguttiana"

Taglio del nastro ieri per la mostra "Marguttiana d’inverno 2024: illusione di guardare", accolta agli Antichi forni e aperta al pubblico fino al 24 novembre, dalle 10 alle 19. L’esposizione, organizzata da Ambalt Odv (che supporta il reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona), è quest’anno dedicata alla sua ideatrice Maria Assunta Cataldi, delegata provinciale di Macerata e recentemente scomparsa. Protagonisti sono artisti nazionali e internazionali, esposti con la direzione dell’esperto in graphic design e advertising, Salvo D’Angelo, autore anche di un ritratto-omaggio a Cataldi. "Rappresentando visivamente Assunta ho dato forma alla sua persona, alla sua essenza" ha spiegato D’Angelo. "Questa iniziativa mette insieme diversi mondi – ha continuato la vicesindaco Francesca D’Alessandro – mostrando l’arte al servizio del sociale e viceversa. Anche la malattia si può vivere con la giusta energia se si hanno gli strumenti adatti".

Una parte dell’esposizione, dal titolo "Preziosi della Costituzione", è composta da opere pittoriche sul valore etico degli articoli della nostra Carta, frutto del lavoro del liceo artistico Cantalamessa di Macerata con il coordinamento del docente Marco Cingolani. "L’obiettivo era tirar fuori la voce del liceo" ha spiegato Cingolani, seguito dalle parole di Sabina Tombesi, dirigente scolastica del liceo: "Quando si parla di solidarietà e inclusione la nostra scuola è in prima linea. Vogliamo che i ragazzi possano esprimere il loro potenziale e condividere la loro visione del mondo". Presente anche Paolo Gobbi, presidente della delegazione provinciale di Macerata Cvs Marche Ets, che ha confessato: "Guardando i quadri sono rimasto colpito dalla bellezza e dal valore che i ragazzi hanno saputo produrre". "L’evoluzione del volontariato è il sociale e deve dare felicità a tutti" ha poi sottolineato Sergio Santomo, presidente Ambalt Odv, ricordando l’aspetto sociale del progetto.

Oggi alle 16.45, agli Antichi forni, la mostra accoglierà anche la performance del maestro Sergio Santalucia, dell’associazione musicale Akilina Simakova con la coreografa Eleonora Iacobucci: due gli spettacoli in programma, "Storia, racconti e musica: dagli strumenti aerofoni agli strumenti a corda, ai membranofoni" e "La poesia lucana in musica, canto e danza". L’esposizione ha il patrocinio del consiglio regionale Assemblea legislativa della Regione Marche, del Comune e della Prefettura; tra i sostenitori anche i volontari Uici e Ens sezione Macerata, di Anpis e Csv Marche Ets, con il contributo di “Care is gold”.