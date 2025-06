Tra arte sacra e cammini lauretani. Doppia mostra nell’anno giubilare

di Gaia Gennaretti

Per il Giubileo 2025, Macerata e l’Abbadia di Fiastra ospiteranno due mostre uniche per riscoprire l’arte sacra di Matisse e i cammini lauretani. "Due mostre - ha affermato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli - che non solo ci arricchiranno ma ci condurranno alla scoperta del valore profondo delle nostre identità e delle nostre radici". Ieri mattina, a Palazzo Raffaello ad Ancona, sono stati presentati due eventi espositivi che fanno parte del programma delle iniziative organizzate nelle Marche in occasione dell’anno giubilare: "Matisse e la Cappella di Vence - Come farfalle in volo: le casule", e "Pellegrini di speranza tra Roma e Loreto - Documenti, cartografia e oggetti di antichi viaggiatori tra XVI e XIX secolo". Alla presentazione hanno partecipato il presidente Francesco Acquaroli, monsignor Nazzareno Marconi, presidente della Cem e vescovo di Macerata, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidente della Fondazione Carima, Renato Poletti, presidente della Fondazione Giustiniani Bandini, Micol Forti, curatrice della mostra su Matisse, e Antonio Volpini che ha curato la mostra sui pellegrini della Via Lauretana. Con la prima si è voluto rendere omaggio al celebre artista francese Henri Matisse e alla sua opera d’arte sacra: la realizzazione della Cappella del Rosario per il convento delle suore domenicane di Lacordaire a Vence, in Costa Azzurra. La mostra sarà allestita a Palazzo Ricci e presenterà in esclusiva quattro casule che Matisse realizzò tra il 1950 e il 1951. L’inaugurazione si terrà nella cattedrale Santi Giovanni Battista e Evangelista il lunedì alle 16 alla presenza del cardinale Gianfranco Ravasi. Per la cappella di Vence, Matisse si occupò di creare ogni dettaglio, architettonico e d’arredo, fino alle casule che l’amico Picasso definì "farfalle in volo". In questa opera "Matisse affronta un tema in maniera unitaria - ha affermato monsignor Marconi - e da non credente sperimenta l’incontro con la croce di Cristo, che lui definì ‘un dramma’. Vorrei che le persone di Macerata scoprissero questa bellezza". La seconda mostra sarà allestita presso l’Ex Ospizio dei Pellegrini, all’Abbadia di Fiastra e sarà sempre il cardinal Ravasi a celebrare l’inaugurazione, il 24 giugno alle 12. Alle 11 presiederà una messa nella chiesa della Santissima Annunziata in Abbadia di Fiastra. Circa 200 i pezzi che saranno esposti, tra documenti, manoscritti e carteggi. "Le reliquie della Santa Casa – ha ricordato Volpini – furono meta di pellegrinaggio fin dall’inizio del XIV secolo e l’itinerario verso Loreto fu il più frequentato dai pellegrini, specialmente nelle ricorrenze giubilari, ma adoperato anche dai viaggiatori. Il percorso espositivo ripercorre le fasi salienti del viaggio: la preparazione, il percorso, la meta, focalizzando la dimensione giubilare. Il pellegrinaggio è qui proposto come metafora dell’esistenza".