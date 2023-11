"Tra cielo e terra", concerto alla parrocchia. Cristo Redentore con Marco e Lucia

Il comitato di quartiere di Villa Teresa e la parrocchia Cristo Redentore organizzano per domani sera, alle 21.15, nei locali appena ristrutturati della chiesa cittadina, il concerto "Tra cielo e terra, la Via Pulchritudinis" con Marco e Lucia Santini. Il motto della serata è "Poesia e musica per scoprire che la bellezza salverà il mondo". L’ingresso sarà libero. Tra le partecipazioni della serata ci sarà anche Astea, come raffigurato nella locandina.