Tra danza e mercatini. Trionfo dei primi eventi del calendario festivo

Si sono svolti i primi grandi appuntamenti a Camerino per "Un Natale stellare", il programma allestito dall’amministrazione per il periodo natalizio. Al Sottocorte Village l’accensione delle luminarie alla presenza del sindaco Roberto Lucarelli e con il conto alla rovescia degli alunni delle quinte delle scuole primarie U.Betti e S.D’Acquisto. Poi lo spettacolo di Giulia Giontell e i canti di Natale a cura dei piccoli studenti, diretti dall’insegnante Valentina Del Carpio. Spazio alla danza con "Il cerchio magico", dell’Asd Area 21, diretta dall’insegnante Rossella Campolungo. Il tutto accompagnato dal Vin Brulè della Proloco Camerino. E ancora, al Sottocorte Village, ha preso vita "Il villaggio di Babbo Natale". Nel quartiere Le Mosse, invece, inaugurata "La casa di Babbo Natale", che sarà visitabile fino al 20 dicembre (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 21, sabato e domenica 9-13 e 15.30-21) e dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025 (tutti i giorni 9-13 / 15.30-21, 1° gennaio solo pomeriggio). Poi il mercatino artigianale e gastronomico. Ieri la “prima” della stagione teatrale di Camerino all’auditorium Benedetto XIII con Enrico Lo Verso, concludendo in serata con i djset di Francesco Cangiotti e Luca Moretti, in diretta live Multiradio.