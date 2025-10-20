Tra Fermana e Montegranaro un pari che non scontenta nessuno

Montegranaro 1 Fermana 1 (4-3-1-2): Taborda; Capodaglio, Urbinati, Lucarini, Alidori; Evangelisti (36’ st Stortini), Capponi, Proesmans (45’ st Palladini; Busato (15’ st Ciarrocchi); Tonuzi (46’ st Rotondo), Ruggeri (15’ st Marucci). All. Mengo

FERMANA (3-4-1-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling (20’ st Solinas), Rodriguez; Morelli, Maquisse (39’ st Bruno), Marin, Malafrontre (45’ st Trotta); Guti; Carmona (45’ st Pulpito), Fofi. All. Gentilini

Arbitro: Francesco J. Di Domenico di Isernia

Reti: 25’ st Evangelisti, 38’ st Fofi

Note: spettatori 700 circa, folta rappresentanza ospite. Ammoniti Kieling, Proesmans, Malafronte, Solinas. Recupero 1’+5’

Una splendida cornice di pubblico e due reti a far da cornice ad un derby che tornava in Eccellenza dopo tantissimi anni. Tanti i tifosi arrivati da Fermo che non hanno mancato di sostenere la squadra ed esultare al gol del pari di Fofi, senza dimenticare i soliti cori alla proprietà (presente proprio li a pochi metri da loro), invitata a vendere. In campo sfida aperta con tantissime assenze: Petronelli, Cicarevic e Solmonte per la Fermana, Vessella, Albanesi, Jallow e Gomis con Stortini e Palladini in panchina con pochissimi minuti nelle gambe. Gentilini conferma il 3-4-1-2 con Carmona al fianco di Fofi, consueto 4-3-1-2 per Mengo. Fermana che parte con un pressing altissimo che mette in difficoltà la manovra locale. Dopo due minuti su punizione Marin colpisce l’incrocio dei pali; Montegranaro che prova a ripartire ma sbaglia sempre la rifinitura. Nel finale di tempo Tonuzzi cappa e centra per Ruggieri che sbalia da pochi passi. Fermana che riparte bene e con Fofi, duetto con Guti, sfiora il vantaggio. Mengo passa al 4-4-2 con l’ex Marucci a sinistra e la gara cambia. Subito Tonuzi esalta Raccichini e poco dopo il cross di Ciarrocchi trova contro tempo Tonuzi. Montegranaro insiste con Lucarini sul quale miracoleggia Racichini. Ma il vantaggio è vicino: bel lavoro di Lucarini a sinistra, cross basso ed Evangelisti in diagonale non perdona. Fermana che torna al 4-2-3-1 con anche Solinas in campo e al 38’ arriva il pari: Guti per Fofi in area, spalle alla porta gran movimento e destro secco per l’esplosione del settore ospiti. Finale intenso ma non cambia più nulla.

Roberto Cruciani