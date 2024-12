Tra fiabe e poesie con Meschini: "Le storie sono formule magiche utili allo sviluppo della memoria"

Oggi alle 17, "La bottega del libro" accoglierà l’autrice maceratese Daniela Meschini, docente di Lettere in pensione ed eletta di recente nella direzione nazionale Anmig, che presenterà il suo nuovo libro: una raccolta di racconti e fiabe per bambini dal titolo "C’era una volta e poi?" edito da Picus.

Meschini, come nasce questa pubblicazione?

"Ho tirato fuori dal cassetto alcuni miei scritti. La mia carriera scolastica è iniziata negli anni ’80 con la scuola elementare e termina con le superiori. Appena entrata di ruolo, a Recanati poi ad Appignano e infine negli anni ’90 a Macerata, ho insegnato sempre alle prime e seconde classi e per attirare l’attenzione dei bambini ho iniziato a scrivere poesie, filastrocche e qualche racconto raccolto in questa pubblicazione".

Ha avuto successo a scuola? "Le colleghe mi hanno sempre incoraggiato e i miei scritti erano apprezzati dai piccoli alunni. Dopo tanto studio avevo messo in pratica un mio metodo di apprendimento. Uno, il racconto “Il marziano Odo“, è diventato anche sceneggiatura teatrale ed è stato messo in scena al Convitto".

Cosa sono le filastrocche e le poesie?

"Sono formule magiche, giochi di parole utili per lo sviluppo del linguaggio e della memoria. Sono attività divertenti che diventano strumenti per imparare e compagni di viaggio per crescere".

All’incontro con l’autrice sarà presente Andrea Marangoni, responsabile dei servizi dell’associazione Piombini Sensini Ets onlus a cui sarà devoluto l’incasso delle vendite del libro, e il presidente dell’associazione culturale Picus, Jonathan Arpetti. Letture di Quinto Romagnoli del Ctr Calabresi e Stella Righetti di Tema Insieme.