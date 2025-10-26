Tra gli sfollati nelle casette: "Tanti non vogliono lasciarle"

A nove anni dal terremoto, circa trecento famiglie di Camerino vivono ancora nelle casette. Le cosiddette Sae, soluzioni abitative in emergenza. Ma, con il passare del tempo, le persone si sono adattate a questa sorta di villaggi. Si respira senso di comunità. "Tanti non vogliono più uscire, in particolare chi ha una certa età – spiega il sindaco Roberto Lucarelli –, perché magari prima del sisma si trovavano in campagna, in zone più isolate o con meno servizi. Man mano che le casette si liberano, una volta soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, le Sae possano essere destinate ad altre esigenze abitative (non direttamente connesse con gli eventi sismici)".

Ogni Comune può scegliere, in base a determinati parametri e priorità, come riassegnare le casette che via via restano libere. L’assegnazione a titolo oneroso prevede un canone decurtato del 30% rispetto a quello stabilito per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. "Per ora abbiamo solo una decina di Sae vuote – prosegue il primo cittadino – a fronte di circa 150 richieste; molte arrivano da giovani che vogliono restare sul territorio, attratti dal basso costo dell’affitto. C’è anche chi rinuncia al Cas per avere la casetta". Il sindaco ricorda comunque che, una volta terminati i lavori di ricostruzione, bisogna tornare nella propria abitazione (a meno che non ci siano particolari esigenze di natura sociale o invalidità). Il viaggio del Carlino nell’area Sae Cortine conferma l’unione tra vicini di casetta. La stessa area visitata da Papa Francesco nel giugno 2019. "Io sinceramente sto meglio adesso rispetto a dove vivevo prima, a Mergnano San Savino – esordisce la 73enne Franca Caprodossi –. Qui c’è più movimento. Non so quando inizieranno i lavori di casa e non so se ricorderò Camerino tutta ricostruita. Qualcosa comunque si sta muovendo". Dopo le scosse, Caprodossi è stata due mesi al palazzetto delle Calvie e poi un anno e mezzo ai container di Vallicelle. Luca Carnaroli, di Fano, tra le casette ha conosciuto pure l’amore. Abitava appena fuori dal centro, dietro San Venanzio, quando il terremoto l’ha costretto a uscire di casa e stare 22 mesi lungo la costa. "Mentre facevo avanti e indietro, alla fermata dell’autobus ho conosciuto la mia attuale compagna, Silvia – racconta –. Dal 2018 sono entrato anche io in casetta. A differenza delle Sae di altri Comuni, qui non abbiamo registrato né infiltrazioni d’acqua né muffe. D’estate la struttura è fresca e d’inverno è calda". Diversa la situazione di Muccia ad esempio, dove nella frazione di Costafiore erano stati segnalati pavimenti rovinati dall’umidità e acqua dal tetto. La 23enne Andreea Tapu, di origini rumene, studia ingegneria all’università di Perugia e ogni giorno prende il treno (a Foligno). Vive con il padre, la madre e la cagnolina Daisy. "Mi trovo bene a Camerino, è una realtà tranquilla – dichiara –. Prima eravamo in centro, poi siamo stati per un paio d’anni al b&b alle Mosse. Casa è stata demolita ma non conosciamo i tempi di ricostruzione. Qui abbiamo fatto comunità, insieme ai vicini organizziamo cene, soprattutto d’estate".

Carlo Croia, titolare di un negozio di abbigliamento, invece è in casetta con la moglie e tre figli. Abitavano a Nibbiano, il cuore della frana, frazione di Camerino che deve essere interamente trasferita altrove a causa di un grave dissesto. Nella loro situazione, altri dodici nuclei. "Casa è sempre casa – ammette – però, per forza di cose, ci siamo adattati". Ad aprile è stata approvata l’ordinanza speciale del commissario Castelli che prevede una serie di agevolazioni per trovare o costruire nuove case. Croia ad esempio delocalizzerà a Montagnano: "Ci siamo accordati con i costruttori, che dovrebbero realizzare nuovi edifici in circa un anno e mezzo – conclude –. Prima però bisognerà aspettare la validazione dall’Ufficio speciale ricostruzione".