Tra paradossi e aforismi pomeriggio al Miumor sul "male di ridere"

Il Miumor di Tolentino, Museo dell’Umorismo, ha ospitato una bella iniziativa promossa dal Circolo culturale "Colsalvatico" con il patrocinio del Comune. Nella sala Mari sono intervenuti, oltre a Franco Maiolati che ha coordinato l’incontro, i medici Franco Casadei autore del libro "Perle(?) e pirlate" e Andrea Mosca autore del libro "La diabete, la diapele, liapete".

Si è ironizzato sul "male di ridere", facendo riferimento agli aforismi, ai paradossi e alle trasformazioni in vernacolo dei nomi delle varie malattie.

"Un pomeriggio davvero godibile – ha detto soddisfatto il primo cittadino Mauro Sclavi – non a caso ospitato al Miumor, in una sala gremita, che ci ha permesso di ricordare che il sorriso, come qualcuno ritiene, è forse la migliore medicina".