Tra passato e presente Avvocati a raccolta, l’omaggio dell’Ordine ai suoi "veterani"

di Paola Pagnanelli

Festa annuale per gli avvocati maceratesi. Quasi 200 iscritti all’albo si sono incontrati, e la serata è stata l’occasione per ricordare e omaggiare gli ex presidenti del consiglio dell’Ordine di Macerata e Camerino. Al Casolare dei Segreti il presidente Paolo Parisella ha accolto gli ospiti tra cui Francesca Palma, componente del Consiglio nazionale forense, Carlo Maria Binni e Luca Bellabarba, delegati alla Cassa forense, Fabiana Screpante, presidente dell’Ordine di Fermo, Maria Cristina Ottavianoni, presidente della Fondazione forense maceratese, e poi il decano Giovanni Domenella, iscritto all’albo nel 1961. E poi ancora tra gli ospiti Marco Cecconi, presidente del Comitato pari opportunità, il presidente del tribunale Paolo Vadalà, i dirigenti Vincenzo Bonanni, Clelia Presutti e Silvio Lo Brutto, Giorgio Piergiacomi ed Enrico Severini, revisore dei conti e commercialista dell’ordine, Luca Mira, presidente dell’Ordine dei commercialisti, e Riccardo Russo, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Dal dopoguerra l’Ordine di Macerata ha avuto 10 presidenti prima dell’avvocato Parisella. Il primo è stato Nansen Cola, nei primi anni ’50. Dal 1955 al 1970 è stato presidente Cesare Ciotti, di cui è stata ricordata la figura professionale. Poi Oscar Olivelli ha ricoperto la carica dal 1971 al 1987; in suo ricordo è stata consegnata una targa al nipote, Filippo Olivelli. È stata poi la volta di Carlo Cingolani, dal 1988 al 1991, in ricordo del quale è stata consegnata una targa alla vedova, Luciana Argalia, festeggiata anche per i 50 anni di professione, e alla figlia Federica Cingolani, anche lei avvocato. Sono stati poi festeggiati Giacomo Perri, presidente dal 1992 al 1995; Giancarlo Nascimbeni, dal 1996 al 1997 e dal 2004 al 2007; Ubaldo Perfetti, dal 1998 al 2003; Piero Paciaroni, dal 2008 al 2011; Stefano Massimiliano Ghio, dal 2012 al 2016; e Maria Cristina Ottavianoni, presidentessa dal 2017 al 2022. A Camerino invece, dopo i primi due presidenti del Dopoguerra, Angiolo Napolioni e Biante Secondari, dal 1956 al 1980, salvo una breve pausa, è stato presidente Giuseppe Sartori, in ricordo del quale è stata consegnata una targa alla nipote e collega Giovanna Sartori.

Poi dal 1963 al 1964 è stato presidente Giuseppe Zucconi Galli Fonseca, in ricordo del quale è stata consegnata una targa al figlio, Corrado, anche lui presidente dal 1996 al 1998 e poi dal 2000 al 2014, anno di scioglimento dell’Ordine di Camerino. Dal 1980 al 1996 è stato presidente Emanuele Grifantini in ricordo del quale è stata consegnata una targa al figlio, il collega e professore Fabio Grifantini. Da ultimo è stato ricordato Giovanni Gaeta, presidente dell’Ordine di Camerino dal 1998 al 2000. Sono stati poi festeggiati i colleghi che hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di professione e degli iscritti all’albo nell’ultimo anno. La sezione Aiga di Macerata, presieduta da Marco Bernabei, ha premiato Gianluca Micucci Cecchi, Renato Coltorti, Paolo Parisella e Francesco Mantella, fondatori dell’associazione. È stata infine festeggiata la squadra di calcio a 5 dell’Ordine che, guidata da Massimo Gentili e Paolo Carnevali, ha partecipato al torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Piombini Sensini Onlus. Un ringraziamento ai colleghi Filippo Marangoni e Pietro Anselmi, che con i Blue Velvet hanno suonato durante la cena, a Marco Cecconi che ha chiuso la serata con un dj set, e ai consiglieri dell’Ordine e ai componenti della segreteria, per l’organizzazione.