Tra psicologia e nutrizione, formazione sull’adolescenza

Si è concluso venerdì sera a Porto Recanati, con un’ottima partecipazione di pubblico, il ciclo di incontri "Corpo adolescente: riflessioni tra psicologia e nutrizione", promosso dalla consigliera comunale di maggioranza Maria Teresa Zaccari. Tre appuntamenti che, per tutto giugno, hanno animato l’anfiteatro Mondo trasformandolo in un luogo di ascolto e formazione dedicato a genitori, educatori, insegnanti per approfondire le sfide legate all’adolescenza. Guidati dalla competenza della psicologa e psicoterapeuta Albachiara Gagliardi e della biologa nutrizionista Debora Giustozzi, gli incontri hanno affrontato con chiarezza e profondità temi cruciali come i cambiamenti corporei dell’adolescenza, i disturbi del comportamento alimentare e l’impatto dei social media sull’autopercezione e le abitudini alimentari dei più giovani. "La risposta della comunità ha superato ogni aspettativa – ha commentato la consigliera Zaccari –. Siamo fieri di aver acceso un faro su temi tanto importanti e di averlo fatto con l’aiuto di due professioniste di straordinaria umanità e competenza. È un primo passo, ma importante, verso una cultura dell’ascolto e della prevenzione che metta davvero al centro i nostri ragazzi".