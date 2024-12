Tra spettacoli e tombolate. Arriva il "Natale stellare"

Un "Natale stellare" a Camerino all’insegna di luoghi magici, giochi, eventi e prodotti della tradizione. La mostra temporanea "L’arte torna in centro" sarà aperta fino al 6 gennaio al palazzo del Rettorato Unicam, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica (e festivi tranne il 25 dicembre e l’1 gennaio) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Domani alle 16 il laboratorio di "Letterine natalizie". Dopodomani alle 21.15 spettacolo di beneficienza "La fijastra cittadina"; sabato lezioni di ceramica dalle 15 alle 18. Domenica dalle 10 alle 18 il mercatino dell’artigianato, mentre alle 16 aprirà il villaggio di Babbo Natale con l’accensione di luci e canti di Natale a cura delle scuole primarie dell’Ic Betti, con lo spettacolo di danza dell’Asd Area 21. Martedì alle 21.15 lo spettacolo della stagione teatrale "Uno Nessuno Centomila"; alle 22.30 Après-Zchalet on tour-Super Night Edition. Giovedì prossimo alle 16 tombola delle favole. Venerdì prossimo dalle 13 dalle 15 Santa Claus Bus; dalle 16 "Il laboratorio delle letterine". A seguire l’incontro "Se una notte d’inverno un viaggiatore: una passeggiata a Camerino nell’800"; alle 18, "Natale a tutto ritmo", saggio degli allievi del corso musica per gioco. Il 14 dicembre, alle 16 "Fotografia a palazzo", poi "Mille suoni - Christmas Tales", concerto dell’orchestra del Centro Millecolori e della Young Banda. Alle 21.15 in programma sia "Natale: tutto il bello che c’è" che il concerto "Tributo a Karl Jenkins". Domenica 15 inaugurazione della mostra "Lego", spettacolo di Natale dell’Accademia Etra e a seguire "Canto di Natale" della classe di canto moderno.

Martedì 17 alle 21.15 il concerto "Natale e dintorni" della scuola secondaria di I grado - indirizzo musicale e delle classi quinte delle scuole primarie dell’Ic Betti. Il 18 dicembre mercatini e spettacolo di Natale dalle 15; alle 21.15 concerto gospel. Giovedì 19 laboratorio del cioccolato. Il 20 dalle 17 villaggio di Babbo Natale e "Lapus in Fabula", narrazione da tavolo. Sabato 21 dicembre alle 18.30 il saggio "La Playlist di Natale"; il giorno dopo "Il Dono del Canto" alla basilica di San Venanzio. Lunedì 23 dicembre alle 16 tombola al centro sociale Montagnano, dalle 21 al Quartiere delle Associazioni. Giovedì 26 alle 9 "Bike Christmas". Alle 17 concerto di Natale della banda musicale "Città di Camerino". Il 4 gennaio alle 18 "Un piccolo Mozart", recital del pianista di sette anni Alberto Cartuccia Cingolani. Il 5, dalle 15.30 alle 19, il presepe vivente. Chiuderà il 6 gennaio la XXIII festa del Torrone, alle 16, e il concerto dell’Epifania alle 18.