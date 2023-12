"Tra via Molise e via Piceno spazzatura, ratti e cattivi odori"

"Cattivi odori e ratti, qui buttano di tutto". È la denuncia che arriva da via Molise angolo via Piceno, dove un’isola ecologica è stata trasformata in una vera e propria discarica, con tutte le conseguenze del caso. "Da oltre un anno – spiegano i residenti – questo punto di raccolta è diventato una cosa vergognosa. In certe giornate a terra si trova di tutto: lische di pesce, ossi di prosciutto, bancali. Una volta abbiamo anche trovato una marmitta di un motorino dentro un sacchetto dell’umido". Gli stessi cittadini raccontano di aver chiamato in causa le istituzioni, riscontrando sempre "un rimpallo di responsabilità". Non solo. In un paio di occasioni, "ci siamo presentate nella caserma della Polizia locale – dice una di loro – e abbiamo verbalizzato la situazione. Ma purtroppo, non sono seguiti interventi risolutivi. Chiaramente gli odori sono sgradevoli e non di rado si nota la presenza di grossi ratti".

f. r.