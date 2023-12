Tradizionale concerto di fine anno con musiche di Mozart e Schumann

Ci sarà stasera, alle ore 21.15, il tradizionale "Concerto di fine anno" dell’associazione Selìfa a San Ginesio, che andrà in scena nell’auditorium comunale e concluderà la stagione musicale del sodalizio, in un anno davvero intenso, nel quale ha organizzato ben tredici manifestazioni di rilievo.

Durante lo spettacolo, saranno eseguite due tra le più significative e celebri composizioni di Mozart e di Schumann: del primo il "Quartetto con pianoforte n.1 K. 478 in Sol minore", di Schumann il "Quartetto con pianoforte op. 47 in Mib maggiore". E sul palco, a esibirsi davanti al pubblico, ci saranno quattro musicisti di grande spessore artistico e professionale: Martina Giordani al pianoforte, Luca Mengoni al violino, Vincenzo Pierluca alla viola e Federico Perpich al violoncello. Martina Giordani, che si esibisce per la prima volta a San Ginesio, vanta un prestigioso curriculum, sotto l’iniziale guida del pianista Lorenzo Di Bella, aperto fin da giovanissima nel 2008 come solista dapprima alla "Sala Puccini" del Conservatorio "G. Verdi" di Milano, in un concerto organizzato dalla prestigiosa "Società dei Concerti" di Milano. Altrettanto notevole il percorso artistico degli altri musicisti pronti a suonare questa sera: infatti Mengoni, Pierluca e Perpich sono già stati protagonisti in passato, a San Ginesio, in tante altre esibizioni di rilievo. Inoltre, vantano anche diversi anni di esperienza come componenti di importanti formazioni musicali sinfoniche e cameristiche della nostra regione.

Insomma, un appuntamento a cui vale la pena non mancare per chiudere l’anno con la particolare atmosfera musicale.