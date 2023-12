Tradizionale scambio di auguri tra Unarma e il prefetto Fusiello

Tradizionale scambio di auguri, venerdì, tra il prefetto Isabella Fusiello e i vertici dirigenziali della segreteria di Unarma (Associazione sindacale carabinieri) sezione di Macerata. L’incontro è stato accompagnato dalla consegna del crest (emblema militare) di Unarma, che riproduce l’effige della sigla sindacale esaltando la "libertà democratica fedele e leale all’Associazione sindacale"; è stato creato in occasione delle celebrazioni del trentennale (1993 – 2023) della nascita di Unarma e ideato attraverso un progetto artistico della pittrice cav. Daniela Nardelli. "Ringraziamo per la grande ospitalità e partecipazione il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello", evidenziano il segretario generale provinciale di Unarma, Antonio Voto, e il suo vicario Antonio Ernesto, che sottolineano l’opera quotidiana e instancabile compiuta dal sindacato impegnato per la tutela e il benessere quotidiano dei suoi numerosi iscritti. "Il periodo natalizio – aggiunge Voto - favorisce sempre sentimenti di grande solidarietà e di vicinanza al prossimo, che i volontari del sindacato praticano quotidianamente ogni giorno dell’anno avendo come compito quello di rappresentare le categorie dei lavoratori nella difesa dei loro interessi, nella promozione dei livelli di vita e in tutti quei contesti che richiedono valutazioni ed equilibri fra le varie componenti sociali ed economiche della comunità per una perfetta e armonica convivenza".