Tradizioni, buon cibo e musica. Via alla "Festa de le Casette"

Al via oggi la tradizionale Festa de le Casette, organizzata dall’omonimo comitato festeggiamenti in collaborazione con la Pro Loco Macerata, la parrocchia del Sacro Cuore e il patrocinio del Comune. Il primo appuntamento è alle 16.45, con la conferenza a cura dell’associazione culturale "Le Casette" nella sala Cesanelli dello Sferisterio. Si prosegue alle 18.30 con la cerimonia di scopertura dei totem in piazza Nazario Sauro e in via Marchetti. Giovedì, alle 16.30, si terrà La Festa delle Casette al Parco di Villa Cozza con balli, giochi e racconti per un pomeriggio conviviale tra Casettari e comunità albanese mentre, alle 21.30, spazio alla commedia dialettale "Achille Ciabotto, Lu Medico Condotto" in via Cucchiari. Venerdì, alle 17.30, taglio del nastro per la mostra di pittura Casett’art in via Ariani. Alle 21.30, in via Cucchiari, si svolgerà lo spettacolo di balletti "Una commedia divina ma non troppo – Le storie". Il programma prosegue sabato, alle 17, con il laboratorio per bambini "Apivolando…" nei giardini di via Ariani e, alle 20, spazio all’11esima cena de li Casettà a base di pesce lungo via Moie. Domenica gran finale, alle 20, con la tavolata con Vincisgrassi e tanto altro lungo corso Cairoli con postazioni di musica dal vivo che allieteranno la serata.

Sempre domenica, in via Cucchiari, si svolgerà anche la Festa della Madonna del Buon Consiglio con, a partire dalle 18.30, il rosario e a seguire, alle 19, la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi durante la quale saranno eseguiti i canti del coro dei Pueri Cantores (in caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa del Sacro Cuore).