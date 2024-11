"Tradizioni marinare da recuperare. Pensiamo a un palio dei Comuni"

"A Porto Recanati stanno morendo le nostre tradizioni marinare, da anni non si corre più il palio storico e come se non bastasse è scomparsa l’associazione Piccola Pesca dal lungomare Palestro. Per questo a luglio organizzeremo un palio dei Comuni marchigiani che sarà patrocinato dalla Regione, mentre per agosto stiamo mettendo a punto dei giochi in acqua, per festeggiare la settimana in cui cade il patrono". A dirlo è Anna Rombini, moglie di Vincenzo Castellani, il pescatore portorecanatese di 51 anni scomparso in mare la maledetta mattina del 21 febbraio 2020. Dopo quel terribile lutto, lei ha voluto fondatore con l’avvocato Alessandro Bianchini l’associazione "Amici di Vincenzo e il mare", nata per ricordare appunto l’amato marito. "Ma anche per rendere omaggio a tutti pescatori dispersi – sottolinea Rombini –. Infatti tre anni fa abbiamo istituito, ogni terza domenica di febbraio, la giornata in memoria dei pescatori scomparsi in mare, grazie al compianto ex sindaco Roberto Mozzicafreddo che ha molto creduto in questo e lo ringrazio. Con l’associazione, ci stiamo muovendo sul fronte legale per tutelare le morti bianche in acqua, visto che nell’8 per cento dei casi non vengono poi ritrovati i cadaveri dei pescatori dispersi in mare".

Rombini entra anche nei particolari delle iniziative che la sua associazione sta ideando. "Ho già parlato con il consigliere regionale Pierpaolo Borroni illustrandogli il nostro progetto – aggiunge –, ossia di mettere in scena per luglio un palio dei Comuni, a Porto Recanati. Borroni ha apprezzato l’idea e avremo il patrocinio della Regione. In pratica, ogni paese sfilerà in costume mostrando le proprie tradizioni e peculiarità. E ci saranno sei o otto squadre che si sfideranno in una gara. Non saranno invitate solo le cittadine di mare, ma pure quelle dell’entroterra, con l’obiettivo di ripeterlo ogni anno. A gennaio inizieremo a studiare i preparativi".

Non si fermano qua i loro obiettivi. "Poiché appartengo a una storica famiglia di pescatori e anche mio marito faceva questo mestiere – riprende Rombini –, ho purtroppo notato che l’associazione Piccola Pesca non è più presente sul lungomare Palestro e non si corre neanche il palio da qualche anno. Perciò l’intenzione è di organizzare per agosto, durante la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono di Porto Recanati, una settimana di festeggiamenti con giochi marinari in acqua".

