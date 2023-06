Tradizioni, natura e buon cibo Un’estate da vivere a Treia

Sono tanti i motivi per andare a Treia in estate: per una vacanza all’insegna della tranquillità, per le passeggiate, per girare in bici, per la ricca offerta enogastronomica e per le numerose proposte. "Siamo – spiega il sindaco Franco Capponi – uno dei borghi più belli d’Italia, ci saranno la disfida del bracciale (28 luglio-6 agosto), le sagre. Siamo meta di centinaia di ciclisti per i diversi percorsi, puntiamo anche sui Cammini come quello lauretano nel quale siamo individuati tra le più importanti tappe". Il vicesindaco David Buschittari indica gli appuntamenti più immediati. "Domani alle 21.15 in teatro ci sarà lo spettacolo di fine corso a cura della compagnia Fabiano Valenti". Saranno in scena nel primo spettacolo Ambra Borgiani, Sara Caciorgna, Anna Clara Carletti, Maria e Giovanni Cherubini, Chiara Farinelli, Anita e Arturo Manciola, Sibilla Pallotti, Marco Rinaldelli, Silvio Sa Matha e Diletta Sileoni; nel secondo, Adriana e Sara Angeletti, Deborah Francioni, Patrizia Frascarelli, Cristina Gianfelici, Cristina Nocioni, Gustavo Palmucci, Milena Piccioni, Giorgia Pioli e Paola Vescovo. "Sabato alle 16 – prosegue Buschittari – sarà inaugurato a Treia lo stadio intitolato a Leonardo Capponi, a Santa Maria in Piana la sagra dell’arrosticino e della grigliata (30 giugno-2 luglio)". Francesco Pucciarelli, presidente della Pro loco, parla del festival delle birre artigianali (13-16 luglio) dove si potrà scegliere tra un’ampia offerta proveniente da tutto il mondo da gustare con le prelibatezze dello street food. "L’iniziativa – spiega – coinvolge i giovani e le famiglie che potranno godere pure di spettacoli di strada". Tante le sagre in programma: maialino alla brace a Camporota (20-23 luglio); la sagra dei Frascarelli (1-3 settembre a Chiesanuova); il festival della carne bovina di razza marchigiana (8-10 settembre a Santa Maria in Piana); polenta a Santa Maria in Selva (a settembre, 15-17 e 22-24). Protagonista di agosto sarà la Disfida del bracciale: ogni sera in centro ci saranno spettacoli, musica e animazione. Nelle taverne saranno serviti menù d’epoca. La domenica è il clou della manifestazione: la città si anima del corteo, dei tifosi e dello spettacolo pirotecnico.