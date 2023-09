Tradizioni, racconti e leggende. Tre giorni con "Marchestorie"

Fine settimana tra tradizioni, racconti e leggende con Marchestorie, a San Ginesio. Oggi e domani alle 21.15 e domenica alle 19.30, al chiostro di Sant’Agostino andrà in scena lo spettacolo teatrale "Risvegli, della Fornarina e di altre resilienze sanginesine", regia e drammaturgia di Genny Ceresani e Silvia Luciani, organizzato dal Comune in collaborazione con Magma. Sarà interpretato dagli attori Valentina Angelini, Genny Ceresani, Elena Fioretti, Gian Paolo Valentini, Costanza Compagnucci, Elena Petetta, Matilde Gervasio, Maddalena Nardi e con la partecipazione del coro Grace Choir a cura di Tiziana Muzi. Il paese ospiterà anche laboratori sensoriali e di narrazione per i più piccoli, recital, camminate culturali e naturalistiche. Nello specifico, oggi alle 16.30 passeggiata alla scoperta del territorio con Teo Project Sport (Matteo Petetta, info e prenotazioni 3477915440); alle 18:30 all’oratorio San Filippo Neri "Le parole sono case", laboratorio di narrazione targato "Tra Le Righe" e alle 19, allo spazio verde del chiostro, "Il mercato ritrovato" con aziende e esercenti locali. Domani, alle 16.30 all’oratorio San Filippo Neri, "Laboratorio sensoriale: dai semi alla farina" con il centro ricerca educativa WWF San Ginesio (Federica Di Luca). Alle 18, all’auditorium Sant’Agostino, proiezione del film documentario "Tutto è qui" scritto e diretto da Silvia Luciani e prodotto da Tekla Films e Gianluca De Angelis. Domenica, alle 17, passeggiate culturali nel borgo con la Confraternita dei Sacconi, e alle 18 nel complesso di San Tommaso e Barnaba, lettura e musica con Roberta Sarti e Claudia Piccinini. Info e prenotazioni [email protected] o 3343676911.