"Tradurremo L’infinito in azero visto il rapporto con l’ambasciatore"

"Non abbiamo ancora tradotto L’infinito di Leopardi in azero e speriamo di rimediare il prima possibile anche grazie al suo aiuto". È stato l’invito e l’augurio che Fabio Corvatta, in qualità di presidente del Centro Mondiale della Poesia, ha rivolto al neo ambasciatore in Italia dell’Azerbaigian, Rashad Aslanov, in visita a Recanati. L’incontro si è svolto nella sala Foschi del Centro Studi ed erano presenti anche i sindaci di Recanati e di Montefano, oltre a Rita Soccio, assessore alle Culture, e Alessandra Troilo, responsabile Fai dell’Orto sul Colle. Proprio a Natale è uscita la pubblicazione delle cento traduzioni in lingua della celebre lirica leopardiana. Pronta la risposta dell’ambasciatore. "Per me è un onore oggi essere qui, la città che ha dato i natali all’immenso poeta Giacomo Leopardi che anche in Azerbaigian è considerato una delle personalità culturali più importanti nel mondo. Il grande poeta scriveva che l’immaginazione è la prima fonte dell’infelicità umana. Nel caso dei nostri due paesi siamo riusciti a superare l’immaginazione perché, passo dopo passo, siamo sempre più vicini e la conoscenza è profonda e reciproca". Aslanov ricorda come anche il suo paese ha il suo poeta e scrittore: "Di recente – ricorda – nei giardini di Villa Borghese è stata inaugurata la statua del poeta Nizami Ganjavi, donata alla città di Roma dall’Azerbaigian". Entrambi hanno quindi auspicato che l’incontro a Recanati possa essere l’inizio della nascita di una sincera amicizia. "L’augurio – ha affermato Corvatta – è stabilire un rapporto col suo paese, attraverso di lei, passando per la cultura dei due paesi e la loro storia. Credo di poter dire che attraverso lei può nascere un rapporto che crescerà nel tempo e porterà tanti importanti traguardi. Oggi, in un momento di scontri dove è all’ordine del giorno creare dei muri, dove siamo riusciti a digitalizzare tutto il patrimonio letterario leopardiano è auspicabile creare dei ponti tra paesi e culture differenti". L’ambasciatore si è dichiarato disponibile "alla valutazione di nuove opportunità di collaborazione. Il recupero del patrimonio storico, che è andato danneggiato durante l’occupazione, è uno dei punti cardine della collaborazione già avviata con l’Italia. Approfitto di questa occasione per invitare tutti i presenti a visitare il centro culturale presso la nostra ambasciata a Roma". A favorire questo incontro recanatese è stato l’ex senatore Mario Morgoni, presidente del Centro italiano per l’Asia: "Nei rapporti tra due popoli sono importanti gli elementi riguardanti le radici, la storia, il nostro Dna di persone. Solo così si possono costruire legami più forti ed autentici. Ci sono tanti paesi in Azerbaigian che cercano di definire il proprio ruolo e la propria crescita e per farlo guardano l’Italia e noi dobbiamo essere all’altezza".

Antonio Tubaldi