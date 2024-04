Traduttrice di McCarthy,. Maurizia Balmelli finalista al premio Annibal Caro

È Maurizia Balmelli, per la traduzione dall’inglese de "Il passeggero" di Cormac McCarthy, edizione Einaudi, la terza e ultima finalista della settima edizione del Premio Annibal Caro. Scelta dal comitato tecnico-scientifico del premio, Balmelli traduce narrativa contemporanea dal francese e dall’inglese. Ha vinto il Premio Gregor von Rezzori 2010 per la traduzione di Suttree di McCarthy. Nel 2023 si è aggiudicata il Premio La lettura - Corriere della Sera per Il passeggero e Stella Maris di Cormac McCarthy. Con Maurizia Balmelli, dopo Barbara Teresi e Tommaso Pincio, si chiude la terna finalista. Si scoprirà chi si aggiudicherà la settima edizione il prossimo 6 giugno, nel giorno della ricorrenza della nascita di Annibal Caro, quando si svolgerà nello Spazio Multimediale San Francesco di Civitanova Alta la cerimonia di premiazione.