"Traffico bloccato a Civitanova: Mercato e Fiera sul Lungomare"

"Traffico, inquinamento e pericoli. E poi un disabile in carrozzina che nessuno faceva passare". È lo scenario a cui ha assistito l’attivista e ambientalista Amedeo Regini, ieri, quando una bella giornata di sole, il consueto mercato del centro e il lungomare sud sede de ‘Il Mare in fiore’ hanno determinato una mattinata da bollino rosso per la circolazione stradale. Una situazione che si aggiunge a quella generata dalla chiusura dell’uscita della SS 77 che conduce alla zona commerciale Aurora: "Ultimamente - spiega Regini - la città sta vivendo giornate d’assedio per via del traffico. A San Marone e Santa Maria Apparente vi é una fila quasi infinita di Tir, auto e mezzi pubblici. Tutto questo blocca le vie di entrata e d’uscita dai quartieri, oltre a produrre dei seri livelli di inquinamento. Come se non bastasse, si organizzano altre iniziative sul lungomare che insieme al mercato settimanale bloccano di fatto gli ingressi dalla zona Stadio". Proprio all’incrocio tra via Aldo Moro e corso Garibaldi, "un disabile - racconta l’attivista - è riuscito ad attraversare solo perché un signore è sceso dalla vettura ed ha fermato le auto. Civitanova ha ancora una infrastruttura viaria vecchia di cinquanta anni. Mancano un piano parcheggi e una pista ciclabile urbana, mentre il trasporto pubblico é prigioniero del traffico. Cosa ne pensano a palazzo Sforza?".

f. r.