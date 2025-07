Traffico di droga, fra i clienti c’era un poliziotto

Un giovane agente della polizia stradale di Fano è stato sorpreso dai carabinieri mentre acquistava una dose di cocaina per uso personale da due pusher albanesi, poi arrestati. Non era un’operazione sotto copertura. Pur non avendo commesso un reato, il gesto è grave vista la sua funzione di pubblico servizio. È stato avviato un procedimento disciplinare: al poliziotto è già stata ritirata l’arma e rischia provvedimenti fino alla destituzione. I due spacciatori hanno patteggiato e sono stati rimessi in libertà.