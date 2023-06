Traffico di droga milionario Vite sospette, pentiti di mafia e auto con doppio fondo: smantellata banda criminale

di Marina Verdenelli

Fiumi di droga che dal nord Europa (Olanda e Belgio) arrivavano nelle Marche per foraggiare lo spaccio al dettaglio di quattro province locali (Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro-Urbino), e una provincia di fuori, quella di Frosinone. A porre fine al giro transnazionale di sostanze stupefacenti che hanno movimentato 700 chili tra cocaina e hashish per un valore di 35 milioni di euro, è stata la Guardia di finanza con l’operazione "Doppio gioco". La maxi inchiesta ha portato, nelle ultime 24 ore, a 11 misure cautelari in carcere per dieci albanesi e due italiani (non marchigiani ma residenti nel territorio di Civitanova e Fano), emesse dai gip di Ancona e Pesaro, e alla denuncia a piede libero per 22 persone. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tutto aggravato dal carattere della transnazionalità. Sequestri per un valore di un milione di euro.

Il nome dell’operazione deriva proprio dall’input che ha dato via all’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona e condotta dal Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Ancona, il gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata. Nel corso di una operazione del 2020 era emersa la figura di un ex collaboratore di giustizia di origini campane, che è tra i 12 portati in carcere, responsabile di un gruppo di spacciatori attivi nella quattro province marchigiane oggetto dell’inchiesta. Avrebbe fatto una sorta di doppio gioco, collaboratore da una parte e attivo malvivente dall’altra. Da lui è stata ricostruita la filiera della droga, per lo più cocaina, che grazie ad una potente organizzazione albanese veniva importata nelle Marche.

I capi dell’organizzazione sono stati individuati in due fratelli albanesi (anche loro sono tra i 12 finiti in carcere) che a Porto Sant’Elpidio gestivano una rivendita di auto, come copertura. Con loro erano soci in affari due albanesi impegnati nel settore edile, a Montemarciano, che avrebbero concordato gli approvvigionamenti e le consegne di droga agli spacciatori. Nel gruppo c’erano anche due insospettabili, una coppia albanese, che si occupava di trasportare la droga dal nord Europa fino alle Marche. Ulteriori indagini da parte dei finanzieri hanno evidenziato una significativa sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la capacità reddituale degli stessi. L’operazione fa riferimento a due anni di attività, dal 2020 al 2022. Nemmeno sotto la pandemia il giro si sarebbe fermato.

"Se il giro è stato smantellato – ha commentato la procuratrice distrettuale Monica Garulli – è grazie a sofisticate tecniche investigative. È la prima volta per questa regione di una cooperazione tra forze di polizia transnazionale". Il pm Daniele Paci, che ha coordinato le indagini per la Dda, ha sottolineato come per arrivare al giro "ci siamo messi alla loro altezza, per la prima volta, pensando non soltanto alle Marche, a chi portava la droga ma anche a quali canali a livello europeo c’erano dietro. Una novità importante. Noi abbiamo individuato solo gli ultimi due anni ma l’attività andava avanti da dieci anni. Non solo nel versante traffico ma si erano infiltrati anche in attività economiche". Il generale Alessandro Barbera, comandante regionale della guardia di finanza, ha parlato di "traffico pernicioso, la matrice albanese è al pari della ‘Ndrangheta". Nel corso delle indagini ci sono stati 8 corrieri arrestati e sequestrata cocaina per 50 chili.