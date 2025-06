"Traffico e incidenti, urgente la rotatoria sulla Maceratese"

Dopo il grave incidente dei giorni scorsi all’incrocio tra via Gobetti e la strada Maceratese, dove un ragazzo finito all’ospedale di Ancona, è giunto il momento di realizzare la necessaria rotonda, peraltro deliberata dal Comune sei mesi fa. Si tratta di uno snodo viabile fondamentale, che interessa tutto il flusso di traffico Civitanova-Montecosaro (e viceversa) e quello in ingresso e in uscita dalla zona industriale A, quale contraltare di quella situata vicino alla superstrada. Ogni giorno in tutte le ore, entrare nella zona industriale o uscirne è problematico e snervante per la scarsa visibilità, gli spazi ristretti di manovra, l’incessante flusso est-ovest. L’incrocio attuale, che contempla anche il traffico in uscita e in entrata da e per via Fonte Giulia, ha già la configurazione di una mezza rotonda, in un’area pianeggiante priva di edifici, per cui la sua realizzazione è più facile rispetto a ogni altra localizzazione. Era un’opera che in altri Comuni avrebbero fatto trent’anni fa all’apertura della zona industriale. Si recuperi – dunque – il terreno perduto e si evitino alla gente inutili attese e rischi sempre incombenti.

In prossimità dell’incrocio esiste inoltre la fermata dei bus e delle corriere extraurbane, senza pensilina, senza panchina, in una striscia sottilissima di marciapiede. Di sera e di notte i passeggeri in attesa non sono neanche ben visibili per gli automobilisti. "Non c’è neanche un cestino per le cartacce – lamenta Stefano Torresi, che abita in zona – e io devo provvedere alla pulizia al posto dell’ente pubblico, ritrovandomi il tutto dinanzi all’ingresso dell’abitazione. Inoltre gli incidenti gravi in questa zona sono stati parecchi negli ultimi anni: va da sé che si debba razionalizzare la situazione. Negli ultimi mesi è capitato anche che si sia formata una buca consistente nell’asfalto, che ha messo in difficoltà sia un fuoristrada sia un motociclista, che hanno detto di volersi rivalere contro il Comune per i danni".

Ennio Ercoli