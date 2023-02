Traffico in aumento lungo la Pedemontana, via agli interventi di messa in sicurezza sulle strade

Sono in corso d’opera diversi interventi per il miglioramento della sicurezza e della percorribilità stradale urbana a Matelica. In primis sono iniziati interventi di segnaletica stradale, il primo dei quali all’ingresso della zona industriale Cavalieri al fine di "accrescere i livelli di sicurezza della circolazione, nello specifico per migliorare la canalizzazione del primo tratto a doppio senso di circolazione che precede l’inizio del senso unico", considerato pure che si tratta dell’accesso al tratto percorribile della strada Pedemontana per Fabriano. Ulteriori interventi sono in programma sia nella zona industriale, dove da qualche mese sono stati disposti sistemi di monitoraggio della velocità, che in altre zone sia periferiche che urbane, come in viale Europa, dove sono stati assegnati i lavori di abbattimento di alcuni alberi pericolosi. "L’apertura dello svincolo della strada Pedemontana nella zona industriale rappresenta un volano per la nostra economia – ha dichiarato il vicesindaco Denis Cingolani –, ma al contempo è stato necessario considerare il maggior flusso di veicoli provenienti dalla nuova arteria stradale. Lo sviluppo economico del territorio e la sicurezza devono procedere di pari passo".

m. p.