Traffico in tilt per il ritorno in classe: "Pronto il piano per i prossimi giorni"

Prima campanella per 3.855 studenti a Macerata: ieri bimbi e ragazzi hanno affrontato l’inizio dell’anno scolastico. In totale sono 189 le classi nel capoluogo. Si sono registrati rallentamenti nei momenti di maggiore afflusso, nonostante la polizia locale, insieme con il personale delle associazioni e della cooperativa Meridiana, ha presidiato i vari incroci cercando di far defluire il traffico in modo più snello. Rallentamenti che Danilo Doria, comandante della polizia locale, definisce "inevitabili, vista anche la giornata di mercoledì caratterizzata dalla presenza del mercato settimanale. Si sono verificati principalmente in via Roma e alla rotatoria delle ex Casermette, considerati anche i lavori relativi al cantiere di via Mattei, che saranno ultimati a breve, e alla presenza del passaggio a livello. Il maggior afflusso è stato registrato dalle 7.35 alle 8". Alle 8.15, "la viabilità era totalmente ripristinata. Non ci sono state particolari segnalazioni e, a seguito del confronto con le aziende di trasporti, abbiamo messo a punto il piano per i prossimi giorni. Continueremo a garantire i vari presidi anche nelle zone dei giardini Diaz e di piazza Pizzarello a tutela del mondo scolastico". Perplessità da parte dei genitori ieri mattina ci sono state vedendo che alcuni operai stavano realizzando le strisce pedonali nell’area delle ex Casermette: in molti si sono chiesti come mai non ci hanno pensato prima. Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta, come ogni anno, hanno visitato alcune scuole e classi della città. "L’auspicio è che studentesse e studenti comprendano l’importanza dello studio e dell’istituzione scuola per il loro futuro – le parole del sindaco Parcaroli – e che si rendano conto di essere fortunati e privilegiati, soprattutto in questo periodo storico, a poter studiare in luoghi adeguati e con docenti che hanno a cuore il loro percorso. A loro auguro di non disperdere questa opportunità e approfittare delle possibilità che hanno all’interno del contesto scolastico per costruire un futuro migliore per loro e per gli altri".

"Un grande ringraziamento va ai dirigenti, ai docenti, al personale amministrativo, ai cuochi, al personale Ata e a tutti coloro che contribuiscono a garantire un percorso didattico e umano alle nostre studentesse e ai nostri studenti – così l’assessore Cassetta –. In questi mesi abbiamo incontrato i presidi e i cuochi per mettere a punto il tutto. Sul fronte dei trasporti, alcune richieste sono arrivate in questi giorni e stiamo provvedendo alla sistemazione, al termine di questi primi giorni di rodaggio, quindi, provvederemo ai vari aggiustamenti".