Caos traffico per i lavori a Sforzacosta (Macerata): "Un’ora sotto il sole per fare tre chilometri"

Macerata, 22 giugno 2023 – Bloccati per tre quarti d’ora in auto: è stato un viaggio da incubo quello di chi ieri si è trovato lungo la strada tra Macerata e Sforzacosta. I lavori avviati dall’Anas hanno infatti bloccato il traffico intenso che si registra sempre lungo le statali 77 e 78. "Capisco i disagi, ma bisogna portare pazienza: è un grosso intervento, tutto a carico dell’Anas, ed è necessario per la sicurezza", spiega il comandante della polizia locale Danilo Doria. E nessuna possibilità di lavorare di notte: la ditta è stata già minacciata per i rumori. Il cantiere è partito la settimana scorsa da Colbuccaro, ora ha raggiunto la frazione e poi risalirà fino al passaggio a livello a Macerata.

Ma è stata soprattutto la giornata di ieri a vedere una coda di auto bloccate dalla Pieve, a causa del senso unico alternato nella frazione. Fermi sotto al sole, in tanti hanno impiegato poco meno di un’ora per percorrere tre chilometri. Polizia locale, Comune e Provincia sono stati presi d’assalto dalle telefonate degli automobilisti disperati e arrabbiati. "Mi rendo conto che, soprattutto ieri, con la prima giornata di vero caldo, la situazione deve essere stata pesante per tante persone, che si sono trovate imbottigliate nella strada, ma dobbiamo avere pazienza – sono le parole del comandante Doria –. L’Anas sta realizzando un intervento significativo, finanziando la sistemazione dell’asfalto, la segnaletica e anche il massetto sottostante: considerato quanto traffico c’è su quella strada, anche di mezzi pesanti, è importante che sia fatto tutto al meglio perché i lavori durino il più possibile, ed è quello che sta avvenendo ora. La ditta, serissima, ha segnalato il cantiere, ha collocato bene i semafori, e ha provato anche a lavorare di notte per ridurre i disagi, ma gli operai sono stati minacciati di denunce da parte dei residenti, per il rumore, dunque non resta che lavorare di giorno. Stanno facendo tutto il possibile per ridurre al massimo i disagi che però, per forza, ci saranno".

In un primo momento, il cantiere avrebbe dovuto essere avviato prima. "Ma abbiamo chiesto all’Anas di aspettare la chiusura delle scuole, per evitare ingorghi peggiori. A questo punto, non resta che avere pazienza e, per chi non deve proprio andare a Sforzacosta, usare percorsi alternativi. Da Macerata all’Abbadia di Fiastra, ad esempio, conviene prendere la superstrada a Piediripa. Purtroppo anche la strada di Corneto che porta alla nuova rotatoria sulla Carrareccia non è ancora utilizzabile, ma con l’assessore Andrea Marchiori stiamo cercando di accelerare i lavori sul ponte, così da riaprirla quanto prima".

Considerato che il cantiere dovrà arrivare al passaggio a livello di Collevario, ci vorrà almeno un mese per liberare la strada come era prima. "Non resta che avere pazienza – conclude Doria –. Nella frazione il traffico sarà più lento, ma questo è un vantaggio sotto il profilo della sicurezza. Avremo una strada più sicura: i lavori creano qualche difficoltà, ma il risultato sarà un vantaggio per tutti".