"Traffico più snello con la rotatoria a Costa Martina"

"Dobbiamo investire sulla sistemazione delle strade e sulla realizzazione di nuova viabilità perché Civitanova sta crescendo". L’assessore Claudio Morresi si riferisce alla rotatoria prevista a Costa Martina. "È una priorità - dice - anche se i tempi saranno condizionati dal fatto che bisognerà mettere d’accordo diversi proprietari, ma si tratta di un’opera importante che andrà a snellire il traffico che lì confluisce anche dalla zona commerciale". È un intervento che realizzerà la Provincia, finanziandolo con 500.000 euro, il resto messo dalla Regione. "Quando sono stato consigliere provinciale tra il 2021 il 2022 - continua Morresi - avevo la delega al bilancio e presi in mano questo progetto che era stato finanziato dall’ex presidente Pettinari, in linea di massima facendo anche integrazioni alle risorse disponibili. Poi mi sono dimesso per incompatibilità perché diventato assessore a Civitanova ma ho continuato a fare pressione sulla Provincia".