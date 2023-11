"Traffico, sempre stato coerente"

"Io incoerente? Evidentemente Giulio Silenzi ha poca memoria o per lo meno ha voglia di provocare è più forte di lui". Sergio Marzetti, ex sindaco ed assessore di lungo corso con le giunte Marinelli e Mobili, reagisce all’accusa di incoerenza sulla gestione del progetto Quadrilatero relativo alla "rotatoria e sottopasso ferroviario". "Ho sempre sostenuto, e continuo ad esserne convinto – dice – che la soluzione migliore sarebbe stato il cavalcavia. Quando, però, il progetto è stato bocciato dalla giunta di sinistra, di cui Silenzi era autorevole esponente, per ottenere un pugno di voti in più, ho apertamente sostenuto la necessità di realizzare il progetto finanziato dall’ex sottosegretario Nencini. E sempre in modo coerente, ho dichiarato la mia contrarietà alla rotatoria provvisoria, dopo che la Quadrilatero aveva comunicato che l’avvio del cantiere era imminente. Posizione chiarissima e a più riprese riportata dai giornali".

Quanto alla sua presenza alla conferenza stampa promossa da Costamagna, Marzetti ribadisce quanto già detto in quella sede: "Sono andato da cittadino. Nell’occasione, peraltro, ho manifestato soddisfazione per l’avvio dei cantieri ma anche ribadito che il cavalcavia avrebbe dato una risposta più puntuale ai problemi del traffico".

g. f.