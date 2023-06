Tragedia a Corridonia Muore schiacciato da un mezzo agricolo nel suo capannone

Un uomo di 72 anni è morto ieri a Corridonia, dopo essere rimasto schiacciato da un mezzo agricolo. La tragedia si è consumata attorno alle 18 in un capanno in via Costantinopoli, in contrada Montecavallo, nella zona sotto Villa Fermani. La vittima è Pasquale Broglia, pensionato. L’uomo si trovava nel suo capannone e sarebbe stato intento a scaricare un mezzo agricolo, una sorta di motozappa, da un carrello. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe scivolato, schiacciando il 72enne, per il quale non c’è stato scampo.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che, non vedendolo tornare, era andata a cercarlo nel capanno. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Macerata. Ma per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo e il capanno, lasciando poi il lavoro ai carabinieri per gli accertamenti del caso. Broglia, da qualche anno in pensione dopo aver lavorato una vita come dipendente della QuattroEffe di Corridonia (ditta che realizza scale in legno), lascia la moglie, un figlio e una figlia. Da quando era in pensione, si dedicava alla sua passione per l’agricoltura, lavorando in un terreno di sua proprietà. A ieri sera non era ancora stata fissata la data del funerale, che sarà definita questa mattina. La notizia della morte di Broglia – "Pasqualì" per gli amici – ha subito fatto il giro di Corridonia, dove il 72enne e la sua famiglia erano molto conosciuti e stimati.

re. ma.