Tragedia a San Ginesio, 35enne trovato senza vita in campagna

Tragedia ieri mattina a San Ginesio. Un 35enne del posto è stato trovato senza vita dai carabinieri in campagna. Non trovandolo a casa e non riuscendo a rintracciarlo i familiari, infatti, avevano lanciato l’allarme e chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trovato intorno alle 9.30, nei presso di una casa di proprietà. Putroppo non c’è stato nulla da fare; gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Si è trattato di un gesto volontario. La comunità si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore.