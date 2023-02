Tragedia al trotificio: pescatore di 44 anni ha un malore, finisce in acqua e muore

Probabilmente un malore è all’origine del decesso, avvenuto ieri pomeriggio, di un uomo di 44 anni, non del posto, affogato in una delle vasche del trotificio delle Vene di Esanatoglia, utilizzate per la pesca sportiva. Il fatto è avvenuto nel corso di una tranquilla giornata, anche se dall’aria piuttosto fredda, lungo il frequentato percorso che conduce alle sorgenti del fiume Esino. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo con qualche problema di salute, sia improvvisamente caduto nell’acqua gelida. Un altro uomo avrebbe provato a soccorrerlo cercando di riportarlo fuori dall’acqua per poi dare subito l’allarme.

Purtroppo però nonostante l’impegno per recuperare il pescatore, non è stato possibile fare niente e gli stessi sanitari del 118, subito accorsi sul posto hanno potuto fare nient’altro se non constatare il decesso. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Matelica e di Camerino, che hanno raccolto tutte le informazioni dai testimoni della vicenda, mentre le autorità mediche procedevano alle necessarie indagini per comprendere le cause della morte. Costernati i passanti e gli altri pescatori presenti, come pure lo stesso sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, tempestivamente informato dell’accaduto.

m. p.