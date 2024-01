Tragedia nei campi: si ribalta con il trattore e muore

Camporotondo di Fiastrone (Macerata), 22 gennaio 2024 – Si ribalta con il trattore e muore. Tragedia nel pomeriggio, nelle campagne di Camporotondo di Fiastrone, in provincia di Macerata. Un anziano di 83 anni ha perso la vita mentre manovrava il mezzo in un campo in contrada Colvenale.

L’incidente si è verificato verso le 16 di oggi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Era stata anche allertata l’eliambulanza, ma purtroppo la tragedia si era già consumata. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti del caso, per ricostruire la dinamica dell’incidente.