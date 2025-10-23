Tragedia sfiorata sui binari. Carabiniere salva 26enne dopo l’allarme del fidanzato

Era da sola vicino ai binari, decisa a farla finita. Ma un carabiniere si è messo in contatto telefonico con lei e, da padre di famiglia, è riuscito ad instaurare un dialogo con la giovane, che si confida con lui. Nel frattempo sono arrivati due militari del Nucleo radiomobile, che le hanno parlato e l’hanno protetta nel momento del passaggio del treno. La giovane a quel punto è scoppiata in lacrime. Tutto è avvenuto appunto a pochi minuti dal passaggio del convoglio, quello sotto al quale la ragazza, una 26enne straniera che vive a Macerata, voleva lanciarsi.

È quanto accaduto l’altro ieri, intorno alle 13.30, alla stazione ferroviaria di Macerata. A dare l’allarme è stato il fidanzato della 26enne, che in quel momento si trovava fuori e al quale la giovane aveva manifestato chiari intenti suicidi. Così il ragazzo ha subito chiamato il 112 e segnalato quello che stava accadendo. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri del Norm della Compagnia di Macerata, guidati dal comandante Renato Ventrone, ricevuta l’informazione, ha subito inviato alla stazione una pattuglia della sezione radiomobile.

Nel frattempo, l’operatore, che è un papà, ha cominciato a parlare al telefono con la ragazza, guadagnandosi in poco tempo la sua fiducia. Utilizzando toni pacati e amorevoli, ma fermi allo stesso tempo, ha cercato in tutti i modi di convincerla a desistere dal commettere l’insano gesto.

Nel frattempo i militari giunti sul posto sono riusciti subito a individuarla e farla allontanare dalla linea ferroviaria qualche secondo prima che transitasse, proprio su quel binario, un treno a tutta velocità. Quando è passato il convoglio, i carabinieri si sono messi intorno alla ragazza, nel timore che potesse ripensarci. Un gesto di protezione, che ha fatto piangere la 26enne. Alla fine, è stata soccorsa dal personale medico e sanitario del 118, a cui è stata affidata per un controllo.