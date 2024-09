Tragedia sulla Carrareccia. Schianto contro un fuoristrada, muore una giovane mamma

Perde il controllo della sua auto e si schianta con un fuoristrada che veniva dalla parte opposta. Tragedia lungo la strada Carrareccia a Macerata: muore poco dopo l’impatto una giovane mamma. La vittima, Daisy Ronconi, aveva 37 anni e lascia una bambina di sette: originaria di Urbisaglia, viveva a Camerino e lavorava come Oss nella casa di riposo di Gagliole. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, lungo la strada provinciale Ss 485 che da Piediripa va verso Sforzacosta, nei pressi della nuova rotatoria davanti alla sede di Banca Macerata.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Macerata, intervenuti sul posto per i rilievi, la Lancia Ypsilon guidata dalla giovane donna si è scontrata frontalmente con una Range Rover, guidata da un un uomo. Entrambi erano da soli nelle rispettive auto. L’utilitaria condotta dalla giovane mamma, che viaggiava da Piediripa in direzione di Sforzacosta, è stata vista sbandare e sul rettilineo, subito dopo una semicurva, ha invaso l’altra corsia. Dalla parte opposta, da Sforzacosta verso Piediripa, proveniva il Suv. Questo almeno secondo una prima ricostruzione che è ancora in corso di accertamenti da parte della polizia locale. L’impatto tra le due macchine è stato violentissimo. La parte anteriore e la fiancata dell’auto dove si trovava la trentasettenne sono andate completamente distrutte, ridotte praticamente ad un groviglio di lamiere. Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, con due ambulanze, e i vigili del fuoco del Comando di Macerata. La donna è stata tirata fuori dall’abitacolo della sua auto e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Non era cosciente.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata in un campo nelle vicinanze della strada. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove purtroppo è morta poco dopo. Praticamente illeso l’uomo che si trovava al volante del fuoristrada Range Rover, che è stato trasportato per un controllo all’ospedale di Macerata. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle due vetture incidentate. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Anas. In maniera temporanea, dopo l’incidente, traffico consentito soltanto su una corsia della strada provinciale.