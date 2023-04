Traguardo dei 102 anni per la Bcc dei Sibillini Taglio del nastro per una nuova filiale a Camerino

Taglio del nastro, oggi a Camerino, per la nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini. Un’occasione anche per festeggiare i 102 anni della Bcc marchigiana (i due anni di pandemia avevano impedito di festeggiare il centenario) e per testimoniare il ruolo della "banca di comunità" per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la ripresa dopo il sisma; il Credito Cooperativo si era mobilitato per dare sostegno alle comunità con una raccolta fondi e le Bcc locali avevano proseguito con ogni mezzo a svolgere la propria azione. La Bcc dei Sibillini, operativa nella zona di Pieve Torina, era stata particolarmente colpita, con la sede e tre delle allora sei filiali inutilizzabili. Ma, d’intesa con la Federazione marchigiana, tutte le Bcc regionali si erano fatte carico degli oneri per la locazione dei moduli. L’inaugurazione di oggi è "un modo anche per ripagare il sacrificio dei dipendenti, che per sei anni hanno lavorato negli angusti spazi di un container", dice il presidente Bcc dei Sibillini Stefano Tolomeo. La nuova sede offrirà alla comunità un ampio spazio da mettere a disposizione delle associazioni no profit di Camerino e dei Comuni limitrofi. L’evento inaugurale sarà celebrato nel pomeriggio all’auditorium Benedetto XIII col convegno "La mia terra è resiliente", parteciperanno tra gli altri Comune, Unicam, aziende , il governatore Acquaroli e il commissario Castelli.