Trail di 105 chilometri,. Messi campione italiano

Il maceratese Fabio Messi, 62enne della Polisportiva Acli Macerata, dopo la scalata in solitaria delle 28 cime dei Sibillini oltre i 2000 metri, ha ottenuto il titolo di campione italiano master di categoria nella competizione di trail a Valdambra (in Toscana). Messi ha coperto la distanza dei 105 km, con un dislivello di 4.600 metri, in 18 ore e 36 minuti.