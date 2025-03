Traini libero, l’avvocato di due feriti: “Giusto che possa essere reinserito”

Macerata, 6 marzo 2025 – “I miei assistiti non hanno avuto un euro di risarcimento da Luca Traini, tuttavia la notizia della sua scarcerazione non solo non mi turba, ma anzi mi conforta, perché spero che questo possa essere un caso in cui davvero la pena ha avuto una funzione rieducativa, come stabilisce la Costituzione”. L’avvocato Gianfranco Borgani nel processo sulla sparatoria ha assistito Makam Diaby, su cui il maceratese aveva fatto fuoco senza colpirlo, e Mahamadou Toure, 28enne del Mali che rischiò la vita, colpito al fegato da un proiettile in via dei Velini.

“Entrambi oggi non sono più a Macerata – racconta Borgani –, tempo fa ho anche cercato di contattarli senza riuscirci, ma so che avevano raggiunto dei familiari. In ogni caso, non c’è mai stato alcun desiderio di vendetta. Per i miei assistiti avevo chiesto il risarcimento che spettava loro, e non è arrivato. Ma questo non significa che sia un problema la scarcerazione di Traini, essendo io convinto dell’efficacia della giustizia riparativa".

“È importante che Traini abbia capito l’errore, e che ora possa essere reinserito nella società. Quella deve essere una parentesi che si è chiusa ed è questo che io mi auguro, ora che ha lasciato il carcere. Non dobbiamo pensare che lui sia un mostro, che chi commette un reato è il ricettacolo del male, qualcosa di lontano e alieno da noi. Non ci sono mostri. Visto che lui si faceva chiamare “Lupo”, durante una delle prime udienze prestai a Traini un libro, “Il totem del lupo”, che racconta della Mongolia alle prese con le nuove regole del governo cinese. L’idea era fargli capire cosa fosse davvero un lupo, e quanto poco avesse a che fare con quello che aveva fatto. Poi non ho mai saputo se lo avesse letto. È giusto che chi ha scontato la pena possa avere l’occasione per essere reinserito. L’auspicio è che questa sia una storia di rieducazione e rinascita”.