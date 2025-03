Traini libero dopo 7 anni: ora vuole risarcire i feriti

Tolentino (Macerata), 5 marzo 2025 – Le prime ore di Luca Traini in libertà. Sette anni e un mese dopo il raid razzista per le strade di Macerata, quel 3 febbraio 2018, in cui erano rimasti feriti sei immigrati, il “Lupo” è stato scarcerato. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa e il 35enne ha avuto il via libera per lasciare il Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodici anni per il reato di strage aggravata dall’odio razziale. Andrà in prova ai servizi sociali.

Da lunedì è tornato a Tolentino, Comune terremotato in provincia di Macerata, da nonna Ada, 86 anni, nell’appartamento da cui era partito prima della sparatoria. Dalla prossima settimana comincerà a lavorare nell’azienda di lavorazione lamiere in un Comune limitrofo, Corridonia. “Mio fratello ha sbagliato. Ha pagato. Ora è giusto che ricominci la sua vita - dice il fratello Mirko, che l’ha aiutato a trovare questa occupazione -. Si è pentito fin da subito di quello che ha fatto. In carcere si è dato da fare. Ora ha un lavoro e vuole risarcire le vittime”.

“Traini ha scontato circa sette anni – spiega il suo avvocato, Sergio Del Medico -, gli è stata concessa la liberazione anticipata (45 giorni a semestre dall’inizio della pena) grazie al suo comportamento; restano circa tre anni, ho fatto istanza per la misura alternativa della messa in prova ed è stata concessa”. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto infatti l’istanza di scarcerazione. “Questo sia per la revisione critica dell’accaduto – continua il legale – sia per gli ottimi rapporti tenuti in carcere con assistenti sociali, educatori, agenti penitenziari. Qui ha frequentato circa trenta corsi, dalla musica alla scrittura passando per il riavvicinamento alle vittime del reato. E ha dimostrato grande passione nel fare il pastore, nei campi adiacenti al Barcaglione”. Anche l’avvocato ribadisce che il risarcimento del danno è un «pensiero da sempre» per il suo assistito. “Ora è centrato su lavoro e famiglia», aggiunge. Non a caso le uniche parole pronunciate ieri da Traini al citofono sono state: «Ho un appuntamento col datore di lavoro”.

“Ci è stato richiesto se potevamo fare qualcosa al fine di reintegrare il ragazzo nella società e noi abbiamo fatto in modo di adoperarci affinché ciò avvenisse”, dichiara l’amministratore dell’azienda, Fabio Porfiri. Contratto a tempo indeterminato. Il raid era avvenuto pochi giorni dopo il massacro di Pamela Mastropietro da parte del nigeriano Innocent Oseghale. Quest’omicidio sarebbe stata per lui la causa scatenante, voleva vendicare Pamela. “Sono felicissima per Luca, ho intenzione di incontrarlo - sono state ieri le parole della madre della ragazza, Alessandra Verni -. Ha fatto un ottimo percorso di rieducazione in carcere che evidentemente è servito, a differenza di qualcun altro. Non sposo il gesto che ha fatto Traini, certo, ma da mamma lo voglio ringraziare. Il suo gesto non è stato altro che la dimostrazione dell’esasperazione della gente di fronte a questa immigrazione incontrollata, che continua a delinquere e, purtroppo, a fare molto altro”.