Tramonta il recupero dell’ex Cras: "Gli uffici Ast nel nuovo ospedale"

"L’ipotesi che stiamo valutando con la Regione è delocalizzare le funzioni amministrative dell’ex Cras al nuovo ospedale di Macerata. E, di conseguenze, trasferire il finanziamento per l’ex Cras nel contributo del nuovo ospedale da costruire". Il commissario straordinario Guido Castelli interviene sulla struttura di proprietà dell’Ast Azienda sanitaria territoriale di Macerata. Fino al 2016 la sede amministrativa dell’Ast era nel padiglione centrale dell’ex Cras (ex manicomio) a Santa Croce, reso inagibile dal terremoto. A distanza di più di otto anni, nonostante siano più volte stati annunciati fondi per i lavori, nulla si è mosso. Così l’Ast continua a pagare l’affitto per gli uffici di Piediripa: un conto da 16mila euro al mese. Tra le opere ricadenti nella ricostruzione risulta programmato, ma non ancora avviato, un intervento di 1,2 milioni di euro per il primo stralcio. Forse anche perché la sorte di questo padiglione è legata proprio alla costruzione del nuovo ospedale. E ora il senatore Castelli dà la conferma: "Si tratta di beni vincolati dove venivano svolte le funzioni amministrative prima del sisma. La Regione è sovrana su questo tema, ma l’ipotesi che stiamo valutando insieme è trasferire le funzioni strategiche nel nuovo ospedale, dirottando il finanziamento. Questi immobili erano stati inseriti in un’ordinanza commissariale iniziale, la numero 37, per il padiglione centrale, per il quale erano stati previsti 3 milioni di euro. La cifra ovviamente è da rivedere".

Sono passati diversi anni, i prezzi dei materiali sono saliti. "Il totale degli interventi per l’ex Cras ammontava a circa 30 milioni, ma le somme vanno riaggiornate. Alla luce di ciò, il contributo per il nuovo ospedale sarà quindi superiore". Il commissario non si sbottona però sulle tempistiche. Ad ogni modo, l’Ast di Macerata ha stipulato un contratto d’affitto con la Manini Prefabbricati spa di Assisi per occupare una porzione dell’immobile in via Annibali a Piediripa, da destinare a "sede amministrativa", per una superficie complessiva di 2.630,66 metri quadri. Un contratto rimodulato visto che attualmente la sede è dislocata in due immobili contigui di proprietà della stessa società. L’importo mensile è di 13.237,48 euro a cui bisogna aggiungere 2.912,25 euro di Iva, per un totale di 16.149,73 euro, in base a un contratto "con decorrenza dal primo gennaio 2025, per la durata di sei anni", si legge nella determina di riferimento. Per il 2025 la spesa prevista è di 193.796,70 euro, mentre per gli altri cinque anni, dal 2026 al 2030, si attesta a 968.983,78 euro, per un totale di un 1.162.780 euro.