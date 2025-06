"Tranquilla e silenziosa, era un talento del volley. Ora siamo senza parole"

"Era una ragazza tranquilla, silenziosa, lavorava tanto. Fisicamente molto dotata, talentuosa e atletica. Una delle giovani promesse". Così l’asd Futura Volley Tolentino descrive Gessica Vulpe. Giocava in under 16 e in seconda divisione, ruolo centrale. Era nella stessa squadra della sorella gemella, Giuliana (schiacciatrice), che ieri ha saputo dell’incidente mentre stava guardando in tribuna, alla palestra Lucatelli, insieme alle altre giocatrici, la partita della finale della prima squadra in serie D per la promozione. Una tragedia per tutte. Lacrime e sgomento. Gessica era stata operata a inizio anno per ricostruire il legamento crociato anteriore. Si era fatta male durante una partita, rompendosi il crociato. Quindi purtroppo era stata costretta a fermarsi e attualmente stava facendo riabilitazione. "Tanti auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la società – aveva scritto in quell’occasione lo staff, condividendo sui social una sua foto con le stampelle –. Siamo certi che la tua determinazione ti farà tornare in campo più forte che mai". La ragazza, che avrebbe compiuto 15 anni il prossimo 9 luglio, era stimata e benvoluta dalle compagne di squadra, dall’allenatore e dai dirigenti. "Gessica era la più pronta ad andare tra le grandi, se non fosse subentrato l’infortunio al crociato – continua la società –. Siamo senza parole, una disgrazia, un colpo che sarà difficilissimo da superare per tutti noi".

l. g.